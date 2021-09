L’actualité relative à la mise sur pied d’une grande coalition de l’opposition au Sénégal continue de défrayer la chronique. En effet, quelques jours après le lancement de cette formation politique regroupant une grande partie des partis d’opposition, les mésententes continuent de se faire sentir. Selon des informations rapportées par la plateforme d’informations sénégalaises « Seneweb », il y aurait eu une brouille entre Ousmane Sonko et le leader de Gueum Sa Bop.

Ce dernier aurait claqué la porte de la coalition. Bougane Guéye Dani aurait voulu signer la charte de la coalition Yewwi Askan Wi sous réserve. Il aurait par la suite quitté les lieux de la rencontre sans apposer sa signature sur le document et a également officialisé son départ de la formation politique. Dans la soirée de ce mardi 7 septembre, il est monté au créneau pour faire certaines mises au point sur la décision qu’il a prise.

Bougane Guéye expose ses griefs

Il a notamment donné les raisons qui ont motivé son départ. « Ils ont dit qu’en cas de litige, il doit y avoir un comité d’arbitrage qui sera au-dessus de la conférence des leaders. Mais que seuls les initiateurs composeront ledit comité », a déploré Bougane Guéye Dani. « Ils ont aussi dit que si le trio ne se trouve pas dans l’instance où on choisit, on doit se référer à la dernière élection – présidentielle – pour voir qui était deuxième. Et c’est celui qui va choisir », a-t-il poursuivi en faisant référence aux leaders des partis Pur, Pastef, Taxawu Ndakaru.