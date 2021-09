L’Unicef a déclaré mercredi que la Corée du Nord a rejeté près de trois millions de doses de vaccin Covid-19 de la société chinoise Sinovac Biotech, affirmant qu’elles devraient être envoyées dans les pays gravement touchés. Le ministère public du pays a souligné l’approvisionnement mondial limité en vaccins et les poussées virales continues, selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance qui gère l’approvisionnement du programme Covax pour les pays à faible revenu.

Jusqu’à présent, la Corée du Nord n’a signalé aucun cas de Covid-19 et a imposé des mesures anti-virus strictes, notamment la fermeture des frontières et des restrictions aux déplacements intérieurs. Un porte-parole de l’agence des Nations Unies a déclaré à Reuters que le ministère continuerait de communiquer avec l’installation Covax pour recevoir des vaccins dans les mois à venir. En juillet, la Corée du Nord avait rejeté les expéditions du vaccin d’AstraZeneca en raison de préoccupations concernant les effets secondaires, selon un groupe de réflexion sud-coréen, affilié à l’agence d’espionnage sud-coréenne.

La Corée du Nord n’était pas intéressée par les vaccins chinois

L’Institut pour la stratégie de sécurité nationale avait alors déclaré que la Corée du Nord n’était pas intéressée par les vaccins chinois en raison des craintes qu’ils ne soient pas aussi efficaces, mais il s’est montré intéressé par les vaccins fabriqués en Russie. Plusieurs pays tels que la Thaïlande et l’Uruguay ont commencé à utiliser d’autres vaccins pour ceux qui ont reçu le vaccin Sinovac comme première dose dans le but d’accroître la protection. « Nous continuons de travailler avec les autorités de la RPDC pour aider à répondre à la pandémie de Covid-19 », a déclaré un porte-parole de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, l’une des organisations qui co-dirige le programme Covax.