Lionel Zinsou est préoccupé par l’éradication de la faim et de la pauvreté sur le continent. Dans une tribune publiée dans les médias, il y a peu, l’ancien Premier ministre béninois indique la voie à suivre par les gouvernants africains pour relever ces deux défis majeurs. D’après l’économiste, il faudra investir dans la jeunesse et le secteur agricole. « Nous devons résolument investir dans l’agriculture africaine » martèle l’ex PDG de PAI Partners.

En effet, pour le franco-béninois, l’Afrique comptera en 2050, plus de 2,2 milliards d’habitants…Cela représente à la fois une opportunité et un défi. D’une part, ce capital humain supplémentaire, s’il est bien exploité, peut se traduire en gain économique pour le continent. D’autre part, la croissance démographique menace la stabilité des systèmes alimentaires de la région, fait savoir le banquier. « Il ne fait aucun doute que l’agriculture a le potentiel de se développer et de prendre une part prépondérante dans les économies africaines » assure Lionel Zinsou.

“Mettre davantage de capitaux entre les mains de nos petits exploitants agricoles“

Pour cela, il y a donc nécessité d’investir dans ce secteur. « Nous devons opérer un revirement sans plus tarder ; les dirigeants des secteurs public et privé doivent donner la priorité au financement de l’agriculture et élaborer des plans pour réduire les risques dans ce secteur. Le moment est venu de mettre davantage de capitaux entre les mains de nos petits exploitants agricoles » se persuade l’ancien Premier ministre béninois. L’agriculture selon lui, ne doit plus être considérée comme un investissement à haut risque sur le continent.

Le financement est la clé de la transformation de l’agriculture, assure l’ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2016. Il est d’ailleurs convaincu que l’expansion du secteur agricole « a un effet d’entraînement » . Cela crée une augmentation des emplois dans et hors de l’exploitation agricole, participe à la réduction de la malnutrition et l’augmentation des revenus. En somme, l’éradication de la faim et de la pauvreté, passe aussi par l’investissement dans l’Agriculture.

“Nous n’avons pas le droit à l’échec”

Il rappelle par ailleurs que l’Afrique a pris ces dernières années des engagements pour l’éradication de la faim et de la pauvreté. Des engagements pris à travers diverses déclarations, notamment les objectifs de développement durable des Nations Unies et la déclaration de Malabo de l’Union Africaine.

« A un peu moins de dix ans de la date prévue pour la réalisation des objectifs de développement durable, nous n’avons pas de temps à perdre. Nous n’avons pas droit à l’échec ! » prévient Lionel Zinsou. Il invite donc les agriculteurs, les décideurs, les chefs d’entreprises et les étudiants à participer et à contribuer à façonner l’avenir des systèmes alimentaires de notre continent.