La présidente du Rassemblement Nationale a véritablement des raisons d’être inquiète d’une probable candidature du polémiste français Eric Zemmour. En effet, selon un sondage Elabe pour BFMTV rendu public ce mardi 14 septembre, le journaliste a réussi à totaliser près de 10% des intentions de vote pour le prochain scrutin présidentiel en France. L’avance qu’entretient Marine Le Pen dans ce contexte ne serait donc plus si grande selon le sondage qui a été réalisé.

En cas d’absence du polémiste dans la course pour l’Elysée, le scénario le plus probable serait le duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui ont respectivement 23 et 26% des intentions de vote. « Compte-tenu des résultats mesurés au premier tour et des marges d’erreur dans l’hypothèse avec Eric Zemmour, une configuration de second tour Emmanuel Macron/Xavier Bertrand est possible bien qu’elle soit actuellement nettement moins probable que la configuration Emmanuel Macron/Marine Le Pen », a notamment martelé le sondage.

Une personnalité “arrogante” et “autoritaire” selon le sondage

Le sondage ne donne tout de même pas un véritable avantage au chroniquer de CNews. Plus de 70% des Français ne souhaitent pas qu’il se présente au prochain scrutin présidentiel. Il est perçu selon le sondage comme une personnalité « arrogante », « autoritaire » et qui « inquiète » plus de 50% des Français. « Ses points faibles sont, aux yeux des Français, sa capacité à rassembler les Français (24%) et sa présidentialité (a les qualités nécessaires pour être Président de la République, à 23%) », a noté le sondage.