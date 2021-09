L’ancien ministre français de la Justice François Bayrou a profité de son passage sur BFMTV-RMC dans la matinée de ce jeudi 30 septembre pour critiquer Eric Zemmour. Le Haut-commissaire au plan a notamment tiré à boulets rouges sur le journaliste français par rapport aux différentes thématiques qu’il défend depuis plusieurs mois dans les médias.

« C’est un abandon des responsabilités »

« Il agite le fond des êtres humains qui consiste à cibler ce qui ne vous ressemble pas. Il va chercher dans l’histoire de France ce qu’il y a de plus malsain, honteux, ignominieux et le défend. (…) Verser de l’essence sur le feu, c’est un abandon des responsabilités », a notamment déclaré l’ancien Garde des Sceaux. Rappelons que le candidat non déclaré à la prochaine élection présidentielle en France traite souvent lors de ses sorties médiatiques des questions liées à l’immigration et à l’Islam.

La polémique des prénoms français

Les dernières déclarations d’Eric Zemmour qui ont suscité la polémique sont relatives aux prénoms français. Le polémiste français penche pour le rétablissement « rétablir la loi de 1803. » Cette législation dite « du 11 Germinal » qui était en vigueur sous Napoléon réglemente le choix des prénoms. Elle limite les choix au calendrier en vigueur ainsi qu’à l’Ancien et au Nouveau Testament. De passage il y a quelques semaines sur France 2, Eric Zemmour est revenu sur cette législation. « Un enfant qui s’appelle Mohamed, moi, je trouve ça triste qu’au bout de trois générations, il s’appelle encore Mohamed », avait déclaré le polémiste français.