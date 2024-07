Maghreb: ce projet d’envergure de port sera fonctionnel d’ici 4 ans

Image by Pexels from Pixabay

Le port de Dakhla Atlantique, pièce maîtresse de la Vision 2030 marocaine, prend forme sur la côte atlantique du pays. Ce projet d’envergure, lancé en octobre 2021, devrait être opérationnel d’ici 2028, marquant une étape cruciale dans le développement économique et stratégique du Maroc.

Actuellement, le chantier mobilise environ 1600 personnes, entre cadres et ouvriers, et affiche un taux d’avancement de 20%. L’ampleur de ce projet se reflète dans ses ambitions : traiter jusqu’à 35 millions de tonnes de marchandises par an et créer environ 10 000 emplois à terme.

L’infrastructure portuaire se compose de trois grands bassins, chacun dédié à des activités spécifiques : réparation navale, trafic de la pêche et activités commerciales. Une voie terrestre de 7 km et une voie maritime de 1,3 km complètent cet ensemble impressionnant.

Au-delà de ses dimensions physiques, le port de Dakhla Atlantique incarne une vision géostratégique ambitieuse. Il vise à repositionner le Maroc comme un pont entre l’Afrique et l’Europe Atlantique, tout en facilitant l’accès des pays sahélo-sahariens aux marchés américains. Cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de transformation du commerce intra-africain et des échanges du continent avec le reste du monde.

L’impact économique du projet dépasse largement le cadre portuaire. Une zone industrielle logistique de 650 hectares accompagnera le port, renforçant les échanges commerciaux et maritimes du Royaume avec l’Afrique. Cette synergie entre infrastructure portuaire et développement industriel promet de générer des milliers d’emplois indirects, en plus des emplois directs créés par le port lui-même.

Le projet intègre également une forte dimension environnementale. L’utilisation des énergies renouvelables est présentée comme une priorité, témoignant d’un engagement envers la sécurité des travailleurs et le respect de l’environnement.

Ce port s’inscrit dans le cadre plus large de l’Initiative Atlantique, visant à soutenir les pays du Sahel et à promouvoir une prospérité partagée. Il illustre l’ambition du Maroc de jouer un rôle central dans l’accélération de l’intégration économique régionale.