Jules Koundé voulait de Chelsea et Chelsea le voulait, mais peut-être pas assez pour faire sauter sa clause libératoire évaluée à 80 millions d’euros. En effet, les négociations entre le club andalou et l’écurie londonienne n’ont pas abouti. Le FC Séville est resté intraitable avec le vainqueur de la Ligue des Champions, demandant la levée de la clause libératoire du joueur, alors que Chelsea proposait 50 millions de livres. Jules Koundé ne jouera donc pas en Premier League de si tôt. Il restera au FC Séville. Cette opération ratée est l’une des sagas de transferts les plus longues de l’été.

« L’équipe a besoin de moi et j’ai besoin d’elle »

Le concerné même l’a reconnu hier mardi 28 septembre . « C’était un été très agité, mais maintenant c’est du passé » a-t-il dit aux journalistes qui l’interrogeaient en marge de la Ligue des Champions. Le défenseur central veut désormais se concentrer sur ses prestations en club. « L’équipe a besoin de moi et j’ai besoin d’elle pour donner le maximum et atteindre nos objectifs » a-t-il déclaré. La page est donc tournée pour l’international français originaire du Bénin. Son entraîneur Julen Lopetegui doit bien accueillir ses propos, lui qui a toujours pensé qu’il était positif pour le défenseur de rester en Andalousie.

« En tant qu’entraîneur ,c’est positif que Jules reste »

« Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est positif que Jules reste. Avec l’évolution qu’il a eue ces deux années, c’est positif, sans aucun doute. Nous espérons qu’il continuera à grandir avec nous et, surtout, à performer, ce qui est la chose la plus importante. » déclarait-il au Diario de Sevilla, après l’échec du transfert. Lopetegui avait également laissé entendre que Séville n’a pas mal agi en rejetant l’offre de Chelsea. « C’était la bonne chose à faire sur la base de l’évaluation des offres qu’ils auraient pu avoir » a soutenu le coach de l’équipe andalouse.