Alors que le pass sanitaire devrait être mis en place à l’instar d’autres pays occidentaux comme la France, l’Angleterre a finalement décidé de faire machine arrière malgré un taux de contamination élevé.

Raison évoquée par les autorités : un taux de vaccination finalement élevé dans le pays. « Je n’ai jamais aimé l’idée de dire aux gens de devoir montrer leurs papiers (…) pour faire ce qui est simplement une activité courante… Nous l’avons considéré comme il se doit, et tandis que nous devrions le garder en réserve comme une option potentielle, je suis ravi de dire que nous n’allons pas poursuivre avec notre projet de passeport vaccinal » a déclaré le ministre de la santé Sajid Javid interviewé par la BBC. D’après les chiffres officiels, plus de 80% des britanniques de plus de 16 ans ont reçu leurs deux doses.