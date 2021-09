La célèbre chanteuse colombienne Shakira a eu la peur de sa vie ce jeudi 30 septembre 2021. En effet, alors qu’elle se promenait avec son fils Milan dans un parc en Espagne, les deux se sont fait attaquer par deux sangliers. Selon les informations du média britannique Daily Mail, les animaux se sont emparés de son sac, qu’ils n’ont pas manqué de détruire.

« Ils ont tout détruit »

Dans une vidéo sur Instagram, qui a par la suite été supprimée, Shakira avait donné l’information. « Regardez comment deux sangliers m’ont attaquée dans le parc et m’ont arraché mon sac. Ils ont emmené mon sac dans les bois avec mon téléphone portable qui se trouvait à l’intérieur. Ils ont tout détruit » avait-elle déclaré. Cependant, il y a eu plus de peur que de mal puisque la mère et son enfant n’ont pas été blessés. Notons que ce n’est pas la première fois que Shakira fait la une de la presse espagnole. En effet, elle avait défrayé la chronique pour une affaire avec le fisc, concernant les impôts qu’elle devait.

Installé en Espagne, avec son époux Gerard Piqué, joueur au FC Barcelone et leurs deux enfants, Shakira a été poursuivie par l’administration fiscale pour six délits de fraude fiscale. Dans le cadre de cette affaire, la chanteuse a versé une forte somme. Concernant ses revenus entre 2011 et 2014, elle avait déboursé 41 millions d’euros à titre d’arriérés.