Huit personnes ont été tuées et 28 sont blessées après qu’un homme armé ait ouvert le feu dans une université en Russie ce lundi d’après une commission d’enquête. Selon le ministère russe de l’Intérieur, le suspect a ensuite été blessé par balle par la police, qui l’a désarmé avant de le transporter à l’hôpital. L’attaque s’est produite à l’Université d’État de Perm, et des images circulant sur les réseaux sociaux montraient une personne vêtue d’un équipement tactique entièrement noir, y compris un casque et un gilet contenant des balles, se dirigeant vers l’université avec une arme d’épaule.

Dans une autre vidéo prise sur les lieux, des étudiants pouvaient être vus fuyant des bâtiments en sautant par les fenêtres du deuxième étage avant de partir en courant. Les membres d’une unité de police de la circulation ont été les premiers à intervenir sur les lieux. Le suspect a ouvert le feu sur l’unité, qui a riposté, le blessant, selon le ministère de l’Intérieur. « Vers onze heures, un étudiant a pénétré sur le campus de l’université de Perm avec une arme et a ouvert le feu », a indiqué l’université dans un communiqué.

Lois sur les armes à feu en Russie

L’Université d’Etat de Perm est situé à plus 1000 Km à l’est de Moscou et compte plus de 12 000 étudiants inscrits. Les lois sur les armes à feu en Russie sont strictes et, à la suite d’une fusillade dans une école en mai dernier, le pays avait décidé de relever l’âge de possession d’armes de 18 à 21 ans, bien que cette loi n’ait pas encore été promulguée, selon Washington Post. Notons par ailleurs que la fusillade est intervenue alors que la Russie comptabilise les voix des élections législatives.