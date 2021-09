Le Khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké a profité de la tenue de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba, pour se prononcer sur l’usage qui est fait de nos jours des réseaux sociaux au Sénégal. L’autorité religieuse faisait notamment remarquer que ces nouveaux médias permettent et favorisent beaucoup de dérives depuis quelques années dans la société africaine. Il met notamment l’accent sur la promotion du vice qui est remarqué sur ces différentes plateformes sociales.

Pour lui, les réseaux sociaux sont parfois la cause de l’éloignement de certains jeunes de leurs études et de la religion. « A cause de l’Internet et des réseaux sociaux, beaucoup de jeunes ne suivent plus leurs études, ils ne respectent plus les recommandations de l’islam comme il se doit », a notamment déclaré Serigne Mountakha Mbacké dans son Fatwa.

“Des images obscènes et parfois discriminatoires”

« On a tendance à y publier des images obscènes et parfois discriminatoires. Ce qui n’est pas conforme à nos valeurs (…) Il faut suivre les enseignants de Serigne Touba ainsi que les valeurs cardinales de l’islam », a tenu à rappeler le guide religieux. Rappelons que ces dernières semaines au Sénégal, beaucoup d’affaires touchant aux bonnes mœurs ont défrayé la chronique. La justice a par exemple condamné un jeune homme qui a publié les vidéos intimes de son ex copine juste parce que cette dernière a décidé de rompre avec lui.