Les nouvelles autorités guinéennes ont procédé à une véritable purge au sein de l’armée. Selon des informations rapportées par la télévision publique du pays, plusieurs dizaines de généraux proches de l’ancien régime ont été envoyés à la retraite. Il s’agit au total de 42 officiers de l’armée guinéenne. Rien n’a tout de même été donné comme explication pour justifier cette décision prise par les militaires au pouvoir.

Dans les détails, 2 officiers ayant le grade d’Amiral ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite selon le décret du président du Conseil national de rassemblement pour le développement (CNRD) rendu public ce mardi. Plusieurs d’entre eux ont tout de même été nommés au sein du Conseil supérieur de la défense selon le document des nouvelles autorités du pays.

Sékouba Konaté dans le lot

On note parmi les généraux envoyés la retraite la présence du général Sékouba Konaté. Ce dernier avait dirigé le pays en tant que président de la transition de 2010. Sa transition avait permis l’élection à la tête du pays d’Alpha Condé en 2010. Comme proches du président déchu envoyé à la retraite, on peut citer par exemple le général Namory Traoré, ancien chef d’état-major général des armées et bien d’autre ayant occupé de hautes responsabilités sous l’ancien président.