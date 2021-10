Le rejet de la demande d’asile d’un Guinéen en France a suscité de vives réactions auprès de l’entourage de ce dernier. L’Africain du nom de Mamoud Diallo a bénéficié particulièrement du soutien d’une de ses collègues qu’il avait secourue il y a quelques années lors d’une attaque. Celle-ci a entrepris des sorties médiatiques pour demander aux autorités de permettre à Mamoud Diallo de continuer sa vie en France.

« Je pense qu’il a pleinement sa place en France »

« Je souhaite qu’il soit naturalisé le plus vite possible. Je pense qu’il a pleinement sa place en France », a confié cette dernière alors qu’elle était de passage sur RTL dans la matinée de ce mardi 12 octobre. Elle s’est notamment rappelée de l’intervention du jeune guinéen de 23 ans qui avait eu le mérite de lui sauver la vie. « Quand j’ai appris que la demande de naturalisation de Diallo avait été refusée, j’ai eu honte pour la France. Ça me rend très triste et très en colère. Au vu de l’acte de bravoure qu’il a assuré, c’est incompréhensible », a poursuivi la collègue de jeune homme.

« Sans lui, je ne serais (…) plus là »

« Il est intervenu. Je pense que sans lui, je ne serais peut-être plus là. Je lui dois la vie et bien sûr que je ne l’oublierai jamais », a-t-elle ajouté pour s’insurger contre le rejet par la préfecture de l’Isère de sa demande d’asile. Une pétition a été lancée au président français et également à l’endroit du préfet de l’Isère pour essayer de retourner la situation en sa faveur. Déjà, plus de 3500 signatures ont été enregistrées en ligne.