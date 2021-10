Quatre pertes en vies humaines dans les rangs des forces rwandaises et une centaine de djihadistes tués. C’est du moins le bilan de l’intervention militaire du Rwanda dans la province du Cabo Delgado aux côtés de l’armée mozambicaine. L’objectif de cette collaboration sur le plan militaire entre les deux pays est de combattre les Shebab qui sont affiliées à l’organisation Etat Islamique.

Ce groupe terroriste a été à la base de plusieurs exactions dans le Nord du Mozambique. Les agissements des Shebab ont occasionné le déplacement de plusieurs milliers d’habitants. Grâce à cette collaboration, les djihadistes ont pu être repoussés le 8 août dernier du port de Mocimboa da praia. Les opérations conjointement menées par l’armée rwandaise et mozambicaine ont permis de mettre la main sur un nombre non négligeable de matériels de guerre.

La situation est sous contrôle…

La zone d’actions a été Palma et Mocimboa da praia. On retient que le Rwanda a dépêché sur le terrain un contingent de plusieurs centaines de personnes. Les membres de cette force appartiennent aux Forces de défense du Rwanda et à la police nationale. Selon les confidences qui ont été faites par le porte-parole de l’armée rwandaise à la chaîne de télévision France 24, la situation est sous-contrôle désormais.