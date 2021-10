Les chiffres ne sont pas en faveur de Lionel Messi au sein du Championnat français. En effet, l’Argentin n’a toujours pas marqué le moindre but en Ligue1. Le compteur de l’attaquant du club francilien est toujours vierge après les matchs qu’il a joués avec ses coéquipiers en championnat français.

Ce dimanche 24 octobre, la nouvelle recrue du Paris Saint Germain n’a pas pu concrétiser une action au cours de la rencontre qui a eu lieu avec l’Olympique de Marseille et qui s’est également soldé par un score nul et vierge. On retient juste que lors de la rencontre, l’ancien attaquant du FC Barcelone a raté quelques occasions d’ouvrir le score dans le Championnat français.

Les statistiques d’Opta

La barre transversale des buts gardés par Pau Lopez a reçu une tête de Messi. Au total, deux coups francs de l’Argentin ont également été envoyés sur les montants. Selon Opta, avec 1,8xG en 13 tirs, la star du Paris Saint Germain est l’attaquant avec le plus grand total d’expected goals sans marquer de L1. Il s’agit d’un mécanisme qui permet de qualifier les différentes performances offensives d’un joueur face au camp adverse. Ceci permet également d’évaluer le niveau d’efficacité des différentes actions qu’ils mènent dans le but de marquer face à l’adversaire.