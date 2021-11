Deux agents de la police républicaine sont activement recherchés par leur hiérarchie sur toute l’étendue du territoire national et dans les pays limitrophes du Bénin pour abandon de poste et pour n’avoir pas respecté leur demande de permission. Le comportement de ces agents de la police républicaine a obligé le Directeur général de la Police républicaine (DGPR), Soumaïla Yaya a émis deux différents avis de recherche qui sont adressés ce 17 novembre 2021 à l’endroit de toutes les unités de police. Il a fait injonction à ces unités de les rechercher.

De quoi s’agit-il? Selon les avis de recherche, il s’est fait que le premier agent de police a joui d’un repos sanitaire de 72 heures et devrait reprendre le service depuis le 24 octobre 2021 mais il n’a pas rejoint son poste. Dans le cas du second agent de police, il a bénéficié d’une autorisation d’absence au poste pour 5 jours et devrait reprendre le travail le 17 octobre 2021 mais il s’est fait qu’il n’a pas donné de ses nouvelles. Toutes les diligences faites par la hiérarchie à l’endroit de ces deux agents de police sont toutes soldées vaines.