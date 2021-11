Un officier allemand a profité d’une interview qu’il a accordée à l’agence de presse allemande DPA pour faire des propositions à l’endroit de la classe politique. Pour le général Erich Pfeffer dans le cadre des opérations contre les djihadistes au Sahel et plus précisément au Mali, il est nécessaire de renforcer la protection des soldats par le déploiement des drones armés.

Trois éléments impératifs

« Si les hommes politiques ne sont pas disposés à fournir des drones armés, nous faisons courir automatiquement des risques à nos soldats au Mali », a notamment fait savoir l’homme qui est à la tête des forces allemandes à l’étranger. Selon les justifications de l’officier allemand, il s’agit de la seule arme à même de défendre efficacement lors des déploiements à l’étranger. Il a profité de cette occasion pour énumérer certains éléments « absolument impératifs » que les drones aident à avoir. Le premier selon lui est lié à la reconnaissance du terrain.

Un soutien au combat

« La deuxième chose dont j’ai besoin est un soutien au combat au cas où les troupes seraient débordées par l’ennemi et il nous faut dans ce cas un soutien aérien rapproché à travers des hélicoptères de combat ou des drones armés », a précisé l’officier allemand. Le dernier élément non moins important selon le général Erich Pfeffer qui est à six mois de sa retraite est une chaîne de sauvetage qui doit suivre tous les itinéraires du combat. Mais la question relative au déploiement de drone au Mali ne fait pas l’unanimité au sein de la classe politique allemande.