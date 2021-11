Une grande manœuvre en mer contre l’insécurité maritime dans le golfe de Guinée a démarré hier lundi 22 novembre sur les côtes béninoises. C’est une opération conjointe de sécurisation de la zone « E » qui regroupe le Bénin, le Niger, le Nigéria et le Togo. Plusieurs navires patrouilleurs battants pavillons de ces pays , hormis le Niger, ont donc quitté la base navale de Cotonou ce lundi pour les eaux du Golfe de Guinée. Ils passeront près de 72 heures en mer. C’est la marine du Bénin qui assure le commandement opérationnel.

L’opération vise le contrôle coordonné de la zone maritime « E » en vue d’assurer la sûreté et la sécurité maritime, des pays participants. Le Colonel Vincent Toritseju, directeur du centre multinational de coordination de la zone « E » de la Cedeao, a laissé entendre que ces manœuvres étaient nécessaires parce que le golfe de Guinée et les eaux de l’Afrique de l’Ouest en particulier ont, pendant longtemps , été confrontés à diverses formes de problèmes de sécurité qui ont sapé le développement économique et mis en danger les moyens de subsistance des communautés côtières locales.

« Un jour mémorable »

Alain Fortunet Nouatin, ministre béninois de la défense, présent hier sur la base navale de Cotonou, avant le lancement de l’opération a parlé d’un « jour mémorable qui marque le début de la concrétisation d’un rêve qui a connu beaucoup d’efforts de préparation et de financement de plusieurs acteurs ». Il espère que les prochaines éditions des opérations et patrouilles maritimes conjointes auront une dimension aérienne.