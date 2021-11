Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Bénin. Olivier Verdon ne jouera pas le match des écureuils contre les Léopards de la République Démocratique du Congo demain dimanche. Le défenseur central béninois est sanctionné pour cumul de cartons jaunes. Lors du match contre la Tanzanie, il avait déjà pris une biscotte. Le jeudi dernier face à Madagascar, le joueur de Ludogorets en Bulgarie a une nouvelle fois été averti. Son absence du groupe, n’inquiète pas outre mesure le sélectionneur Michel Dussuyer.

« Les joueurs sur le terrain auront à cœur de tout donner pour cette finale »

Il dit avoir un effectif qui pourra palier à l’absence de Verdon et de Cédric Hountondji, qui n’est d’ailleurs pas dans le groupe à cause d’une blessure aux adducteurs. « Les joueurs sur le terrain auront à cœur de tout donner pour cette finale » a assuré Michel Dussuyer. Pour ce qui est de l’absence du public au stade, le coach français pense que « c’est toujours mieux d’être soutenu par le public ». Cette situation handicap toujours l’équipe qui reçoit, croit savoir le français, qui attend de voir « comment ça se passera demain sur le terrain ».

« On compte aussi sur nos qualités pour les mettre en danger »

En ce qui concerne le match proprement dit Dussuyer s’attend à voir les écureuils en difficulté. « On sait que la RDC a beaucoup de talents dans son équipe et surtout sur le plan offensif. On s’attend à souffrir et à être mis en difficulté. On compte aussi sur nos qualités pour les mettre en danger » a-t-il déclaré. L’entraîneur reste donc confiant parce qu’il y a selon lui, de « bonnes ondes aujourd’hui dans l’équipe ». « On reste sur une belle victoire, il y a de la confiance et de la motivation pour aller au bout » fait-il savoir. « Demain, on va se battre avec cœur, avec courage pour aller chercher la qualification ».