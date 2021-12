Le Bénin a pour la première fois subi une attaque djihadiste meurtrière contre ses forces armées. Deux de nos valeureux soldats sont morts suite à cette agression qui s’est déroulée à Porga dans la nuit du mercredi à jeudi. Selon nos sources, les assaillants seraient venus d’ailleurs, parce qu’il n’y a pas d’unité djihadiste implantée au Bénin. La frontière que le pays partage avec le Burkina Faso est sous haute surveillance depuis plusieurs semaines, ajoutent-ils . Pour le moment, l’attaque de Porga n’a pas été revendiquée par un groupe terroriste. C’est un évènement triste pour le pays qui a jusque-là été épargné par ce fléau du terrorisme.

Contagion djihadiste via le Burkina Faso ?

On apprend que le chef d’Etat-major général de l’Armée de terre a déjà envoyé un message à ses troupes pour leur faire comprendre que la menace est à prendre très au sérieux sur le terrain puisqu’elle est tangible. L’armée béninoise va peut être faire une sortie médiatique prochainement pour donner plus de détails sur cette attaque . Inutile de rappeler qu’en juin dernier la France s’était inquiétée de la contagion djihadiste des pays du Golfe de Guinée via le Burkina Faso.

« Je suis très soucieux des déstabilisations dans les pays du Golfe de Guinée…la porosité terroriste, en particulier en passant par le Burkina Faso, aujourd’hui est en train de toucher le nord de ces pays, que ce soit la Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana » déclarait le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sur BFMTV. Porga n’est pas si loin de la frontière que le Bénin partage avec le pays des hommes intègres