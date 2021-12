C’est un secret de polichinelle. Le Bénin a été frappé par une attaque terroriste dans la nuit du mercredi à jeudi. L’ambassade des Etats-Unis au Bénin, très touché par cette agression a présenté « ses condoléances les plus attristées aux familles des soldats tués » , par le biais de l’ambassadrice Patricia Mahoney. Elle a ensuite fait savoir que son pays condamnait cette violence.

Pour « mieux sécuriser les frontières du pays »

« Tous les actes de violence sapent les efforts » des USA pour empêcher l’insécurité de prendre racine au Bénin, « à travers la prestation de services de santé, le développement économique et les programmes de résilience communautaire » a poursuivi la cheffe de la représentation diplomatique des USA au Bénin. Elle a par ailleurs indiqué que les Etats-Unis s’engagent à « soutenir le Gouvernement du Bénin dans ses efforts de promotion de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, notamment à travers une assistance aux Forces armées béninoises dans le but de mieux sécuriser les frontières du pays ».

Pour rappel, deux djihadistes ont également été tués dans l’attaque terroriste. Le ministre de l’intérieur a déjà fait savoir que tout sera fait pour écarter cette menace terroriste car si rien n’est fait, ces djihadistes « ont l’ambition d’aller très loin ».