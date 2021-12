Les Forces armées béninoises (Fab) ont subi en l’intervalle de 48 heures deux attaques des présumés djihadistes. La première attaque a eu lieu aux environs du Pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara le mardi 30 novembre 2021 et la seconde à Porga dans la commune de Matéri dans la nuit du mercredi 1er décembre 2021. C’est pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur ce qui s’est réellement passé que le Colonel Didier Ahouanvoédo qui, à travers un message lu dans le journal télévisé de 20 heures de l’ORTB, est venu rassurer le peuple et lui demande de vaquer librement à ses activités. Il intervenait au nom du Contre-Amiral Jean-Baptiste Aho, Chef d’ Etat-Major des Forces armées béninoises (FAB).

Dans un communiqué rendu public dans la soirée de ce jeudi 02 décembre 2021 et lu dans le journal télévisé de 20 heures de l’ORTB, l’Etat-Major des Forces armées béninoises fait le point et rassure les populations béninoises. «L’Etat-major des Forces armées béninoises tient à rassurer la population béninoise, qu’il met tout en œuvre pour assurer la défense du territoire national contre toute forme d’agression d’où qu’elle vienne, ainsi que la sécurité des personnes et des biens» a affirmé le Colonel Didier Ahouanvoédo, porte-parole des Forces armées béninoises et directeur du matériel des armées. Il a déclaré aussi qu’«à cet effet, les unités des forces et de défense de sécurité sont en alerte pour faire face à toutes velléités ennemies. En tout état de cause chaque citoyen est invité à vaquer normalement à ses activités quotidiennes».

Des précisions sur les décès des militaires et des assaillants

Le Colonel Didier Ahouanvoédo a déclaré que «des agents des forces et de défense de sécurité du Bénin en position de surveillance de la zone frontalière ont été pris à partie par des individus armés non identifiés qui, repérés nuitamment alors qu’ils essayaient de contourner ou de surprendre le dispositif de prévention mis en place ont ouvert le feu sur eux. Les échanges de tirs nourris ont fait deux morts et quelques blessés dans les rangs des militaires». Il a fait remarquer qu’ «en face, il est à signaler deux corps d’assaillants ont été abandonnés, l’un à Banikoara et l’autre à Porga, de même que des traces de sang ont été aperçues, laissant penser que d’autres blessés ou morts ont été trainés dans le sens de replis vers un pays voisin où sévissent les groupes terroristes».