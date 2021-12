WhatsApp a développé une fonctionnalité de sécurité dont il a exhorté les utilisateurs à tirer profit. Il ne prend que quelques secondes pour s’activer et a le potentiel de créer une énorme amélioration de la vie privée. Les messages qu’on échange avec nos contacts ne seront pas seulement sur nos téléphones, ils pourraient aussi être dans les mains d’autres personnes. Les entreprises technologiques travaillent sur le problème depuis un certain temps, mais WhatsApp a offert la possibilité d’effacer ses propres messages.

Pour activer la fonctionnalité, il faut se rendre dans les paramètres de confidentialité de l’application pour l’ajouter, mais il est important de noter que la modification des paramètres ne fonctionnera pas pour les messages qui sont déjà envoyés, mais fonctionnera pour ceux qui seront envoyés après l’activation. Les messages avec l’activation du paramètre seront supprimés dans l’une des trois durées qui seront choisies : 24 heures, 7 jours ou 90 jours.

Les photos et les vidéos

« Décider de la durée d’un message devrait être entre vos mains », a déclaré WhatsApp. « Nous nous sommes habitués à laisser une copie numérique de presque tout ce que nous tapons sans même y penser » la plateforme de messagerie de Meta. « C’est devenu l’équivalent d’un preneur de notes qui nous suit partout en faisant un enregistrement permanent de tout ce que nous avons dit ». « C’est pourquoi nous avons introduit l’année dernière des messages qui disparaissent, et plus récemment un moyen pour les photos et les vidéos de disparaître immédiatement après avoir été visionnées une fois ».

La fonctionnalité a déjà été déployé, mais certains devraient peut-être mettre à jour leur application ou attendre quelques jours pour la voir. « Nous pensons que les messages disparaissant ainsi que le cryptage de bout en bout sont deux caractéristiques cruciales qui définissent ce que signifie être un service de messagerie privée aujourd’hui » a déclaré WhatsApp.