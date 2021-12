Zlatan Ibrahimovic pense que le septuple Ballon d’Or Lionel Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo, mais insiste sur le fait qu’aucun d’eux n’est le plus grand footballeur de tous les temps. Selon lui, la légende brésilienne Ronaldo est le meilleur de tous les temps. Messi et Cristiano Ronaldo sont au sommet du jeu moderne depuis plus d’une décennie maintenant, marquant tous deux un nombre phénoménal de buts et remportant presque tout ce qu’il y a à gagner. Messi a reçu son septième Ballon d’Or, contesté par certains, lundi soir après 12 mois de succès, tandis que Ronaldo en a cinq, ce qui signifie que l’Argentin a enfin pris l’avantage.

Ibrahimovic qui a joué avec Messi à Barcelone lors de la saison 2009-2010, pense que son ancien coéquipier est meilleur que Ronaldo. Cependant, il ne pense toujours pas que l’Argentin est le plus grand de tous les temps. Lorsqu’on lui a demandé de choisir entre Messi et Ronaldo, l’attaquant de l’AC Milan, 40 ans, a déclaré au Corriere della Sera : « Les deux sont très forts. Je dis Messi aussi parce que nous avons joué ensemble », a-t-il assuré.

Ronaldo le phénomène

Ibrahimovic a eu une saison avec Messi au Barça mais est parti dans des conditions amères après une rupture avec le patron de l’époque, Pep Guardiola, que le Suédois a depuis qualifié de « lâche » et a appelé Messi son « animal de compagnie ». Mais lorsqu’il a été poussé à nommer son meilleur joueur de tous les temps, Ibrahimovic a regardé plus loin et a choisi la légende brésilienne Ronaldo. « Ronaldo le phénomène. Enfant, je l’ai imité », a déclaré Ibrahimovic. Au cours de son illustre carrière, Ronaldo a remporté deux Coupes du monde avec le Brésil, une paire de Ballon d’Or et inscrit 414 buts.