La Côte d’Ivoire a l’intention de s’imposer en tant que référence dans le secteur de l’automobile, en Afrique de l’ouest. En effet, un site d’assemblage de minibus a été inauguré hier lundi 10 janvier 2022, à Abidjan. Il s’agit d’une collaboration entre le constructeur de véhicules industriels, basé en Italie, Iveco et la société des transports Abidjanais (SOTRACO).

Des véhicules 30% moins cher que ceux importés d’Europe

A peine inaugurée, l’usine d’assemblage a déjà une soixantaine de minibus de disponibles, surnommés Daily Ivoire. Ces véhicules de la marque Iveco se targuent d’être 30% moins chers que les minibus importés de l’Europe. Dans une interview accordée à un média français, le vice-président d’Iveco Bus, Stéphane Espinasse, a déclaré que : « Cela fera 40 ans en 2023 que nous sommes présents en Côte d’Ivoire, nous sommes au conseil d’administration de la Sotra depuis cette date-là et c’est naturellement que nous avons pu mettre en place ce site d’assemblage et qui va se développer dans les prochaines années ». Il a par ailleurs déclaré que d’autres types de véhicules outre que les minibus seront assemblés au fil du temps. Parmi ceux-ci figure notamment les véhicules pour la gendarmerie et la police, mais aussi les ambulances.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la Côte d’Ivoire collabore avec une marque internationale pour mettre au point des véhicules. En 2019, l’ancien premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait annoncé par un communiqué qu’un contrat avait été signé avec la marque Toyota à Tokyo, à l’occasion de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD).