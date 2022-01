La nouvelle conquête de Kanye West a profité d’un entretien qu’elle a accordé à Interview Magazine pour faire quelques révélations sur la relation qu’elle a avec le rappeur américain. Julia Fox est notamment revenue sur une attitude assez marquante du nouvel homme de sa vie. On retient des confidences de Julia Fox que l’ex de Kim Kardashian a emballé et mis de côté tous ses vêtements quelques jours seulement après leur rencontre. Elle a par la suite confié que Kanye West lui a pris une chambre remplie de vêtements.

« Pour laisser tomber le passé »

« Ce n’était pas comme si je faisais mes bagages avec mes vieux vêtements, c’était comme si je faisais mes bagages avec mon ancienne vie. J’ai pris la décision consciente de tout mettre dans une boîte. Pour laisser tomber le passé. », a déclaré la nouvelle conquête du rappeur américain. A en croire ses explications, le geste symbolise qu’elle a tourné le dos à son passé pour se consacrer désormais à sa nouvelle vie avec l’artiste américain.

Kanye West ne l’a pas encore déçu

Julia Fox semble tout de même avoir été séduite par la star américaine. Selon ses confidences, Kanye West n’est pas comme les autres hommes qu’elle a connus. « J’ai tellement l’habitude de ne pas être bien traitée dans mes relations, que j’attends toujours qu’il me déçoive, parce qu’il fait beaucoup de grandes promesses, et je me demande comment il va pouvoir les tenir », déclare-t-elle avant d’ajouter qu’il tient toujours ses promesses.