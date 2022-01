Après l’annonce des sévères sanctions de la CEDEAO contre le Mali, Air France a pris une décision drastique en annonçant la suspension des vols vers le pays de Modibo Kéita. Nouveau coup dur pour le pays qui tente de se définir une nouvelle orientation politique. Avec cette annonce, on se souvient que la France et ses alliés avaient également dénoncé le rapprochement entre la Russie et le Mali par le biais de l’envoi des forces de Wagner.

La décision de la compagnie aérienne française est une suite logique de l’embargo imposé par les voisins du Mali notamment avec la fermeture des frontières et la mise en place de sanctions économiques. « Air France suit la situation en temps réel et informera ses clients de toute évolution de son programme de vols de et vers Bamako » précise la compagnie dans un communiqué.

Pour l’heure pas de réaction officielle des autorités maliennes. Le pays comporte une forte diaspora qui effectue très régulièrement des vols depuis la France notamment mais aussi depuis plusieurs pays européens et américains. Cette annonce représente un coup dur, Air France étant une des principales compagnies aériennes qui dessert le pays.