L’attaquant du Paris Saint-Germain, Mbappé n’a plus que six mois à courir sur son contrat qui prend fin en juin et avait fait l’objet d’une offre importante du Real Madrid en août, mais le PSG a rejeté l’offre. Le joueur de 23 ans dit cependant qu’il n’a pas l’intention de quitter le club de la capitale à la mi-saison et qu’il se concentre sur la conquête des plus grands titres dans la capitale française. « Non, je ne rejoins pas le Real Madrid en janvier », avait déclaré Mbappé à CNN.

« Je suis au Paris Saint-Germain, je suis vraiment content, et je finirai à 100% la saison en tant que joueur du PSG. Je donnerai tout pour gagner avec Paris tous les titres cette année », a déclaré le joueur. « Je donnerai tout ce que j’ai pour gagner la Ligue des champions, le championnat et la coupe. Et pour donner tout le plaisir aux fans, car ils le méritent », a ajouté l’attaquant.

Battre le Real Madrid en février et mars

Les géants de la Ligue 1 espèrent que l’attaquant français Mbappé va accepter une prolongation de contrat, mais risque de le perdre sur un transfert gratuit s’il refuse un nouvel accord. Le PSG et Real Madrid se rencontrent sur deux manches lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions et Mbappé a assuré aux fans qu’il restait pleinement déterminé à aider ses employeurs actuels à surmonter leurs futurs employeurs. « [La seule chose que j’ai] en tête est de battre le Real Madrid en février et mars », a déclaré Mbappé.

D’après ESPN, cette double confrontation avec son futur club fait partie des raisons pour lesquelles le joueur ne veut pas partir en janvier, puisqu’il veut finir la saison avec le club de son pays. Une autre raison selon le média est que l’offre du club espagnol ne serait pas encore arrivée et, d’après le PSG, n’arriverait pas avant la confrontation entre les deux clubs.