La tension monte encore une fois entre le pouvoir Goïta et les européens. À l’initiative de la France, des soldats danois ont rejoint le Mali dans le cadre de l’opération Takuba. Seul hic, le Danemark n’a apparemment pas demandé l’autorisation du Mali pour déployer ses soldats; une situation ubuesque que dénonce vivement le pouvoir malien. Dans un communiqué lu à la télévision, le Mali demande le départ immédiat des forces spéciales danoises.

Un pas de plus dans les rapports tendus entre la France et le Mali qui défend, pour les autorités, l’intégrité du pays. Il faut dire que la France et ses alliés occidentaux reprochent au Mali l’arrivée des forces russes de Wagner qu’elles considèrent comme dangereuses pour la stabilité du pays. Du côté des autorités maliennes, on estime que le pays est libre de signer des accords avec des partenaires étrangers sans attendre la validation des autorités françaises. Toutefois les militaires nient l’installation de Wagner dans le pays. Après le Mali, le Burkina Faso est lui aussi tombé dans les mains des militaires, faisant craindre une situation similaire dans la région. Le Danemark n’a pas encore réagi à la demande expresse des autorités maliennes.