Kanye Omari West qui est devenu il n’y a pas si longtemps Ye est un rappeur américain qu’on ne présente plus. Le rappeur américain originaire de Chicago est auteur de plusieurs tubes qui ont marqué des générations. Il y a quelques années, le rappeur est entré dans le cercle des milliardaires. Il avait épousé la star de télé-réalité Kim Kardashian avec qui il a 4 enfants mais depuis peu, les deux stars ne sont plus ensemble. Kim Kardashian semble avoir tourné la page Kanye West et a depuis un nouveau petit ami. La star américaine Ye aux multiples albums à son actif se prépare à lancer son nouvel album intitulé Donda 2.

Pour ce nouveau lancement, Ye réserve une petite surprise à ses fans. Au lieu de rendre disponibles sur les plateformes classiques en ligne, Ye a opté pour un moyen beaucoup plus original de vendre sa musique. Donda 2 au lancement ne sera écouté par ceux qui auraient acheté un petit dispositif connecté qu’il met en vente dès le lancement. Ce dispositif s’appelle le Steam Player, une enceinte connectée qui sera cédée contre 200$ à ceux qui veulent savourer sa musique en toute légalité et en exclusivité.

Ye a expliqué pourquoi il a opté pour une telle solution. Selon le rappeur milliardaire, l’objectif qu’il vise est de lutter contre l’oppression de l’industrie musicale. Le rappeur fait noter que ces dernières années les artistes gagnent moins du fruit de leur labeur pendant que l’industrie en profite. «Les artistes aujourd’hui ne récoltent que 12% de l’argent que se fait l’industrie (musicale). Il est temps de libérer la musique de ce système d’oppression», a écrit le père des 4 enfants de la star de télé réalité Kim Kardashian a travers un post sur son compte Instagram.

