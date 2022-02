Le président turc Recep Tayyip Erdogan n’est pas vraiment d’accord avec l’option faite par Vladimir Poutine de reconnaître les républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk. Selon les propos de l’homme fort d’Ankara rapportés par l’agence officielle Anadolu, le choix du président russe est « inacceptable ».

« Se conformer au droit international »

«Nous considérons cette décision comme inacceptable. Nous appelons les parties concernées à faire preuve de bon sens et à se conformer au droit international», a lancé le président turc au cours de son déplacement qu’il a effectué au Sénégal. Notons que cette position du président turc Recep Tayyip Erdogan se justifie par sa proximité avec l’Ukraine. La Turquie aurait livré plusieurs drones militaires à Kiev.

Rappelons que la reconnaissance des républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et Lougansk a été annoncée ce lundi 21 février. Selon les précisions qui ont été apportées par le Kremlin, « un décret en ce sens sera signé sous peu ». Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz qui sont des médiateurs dans la crise ukrainienne auraient été mis au courant de ce projet par Vladimir Poutine toujours selon les informations rapportés par le Kremlin.

La France réclame des sanctions

Mais du côté de la France, la décision n’est pas la bienvenue non plus. Il s’agit « d’une violation unilatérale des engagements internationaux de la Russie et une atteinte à la souveraineté de l’Ukraine » selon un communiqué publié par l’Elysée ce lundi. Les autorités françaises ont en effet réclamé des « sanctions européennes ciblées » à l’encontre de Moscou.

