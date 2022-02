Âgé de 58 ans, un administrateur réseau de l’ambassade de France à Dakar a été interpellé, pour avoir été soupçonné de posséder des images et vidéos pédopornographiques. Selon des sources proches du dossier, l’homme a été arrêté, mis en examen à Paris et placé en détention provisoire, comme l’a rapporté 20 minutes. L’interpellation du quinquagénaire avait eu lieu le 12 février à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle par les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) alors qu’il revenait du Sénégal, selon une source anonyme.

Il a été identifié grâce à son adresse IP depuis Dakar où il menait ses activités. L’homme qui jusqu’à son interpellation était inconnu des services de police, est soupçonné d’avoir échangé des fichiers à caractère pédopornographique sur internet. Selon une source judiciaire, le mardi 15 février, il a été mis en examen par un juge d’instruction à Paris pour détention, diffusion et importation de fichiers à caractère pédopornographique, consultation habituelle de sites à caractère pédopornographique et corruption de mineurs de 15 ans. D’après cette même source, il a été placé en détention provisoire.

Un vaste coup de filet

En France, un vaste coup de filet en octobre de l’année dernière avait permis à l’OCRVP d’interpeller 49 personnes sur tout le territoire, toutes sont soupçonnées de détenir des images à caractère pédopornographique. Une opération similaire en 2020 avait permis également à l’OCRVP d’arrêter plus d’une soixantaine de personnes. Selon les enquêteurs, les investigations techniques permettaient de mettre en évidence que les suspects ont détenu, téléchargé et mis à disposition des fichiers contenant des images et des vidéos à caractère pédopornographique.

