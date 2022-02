Entre Paris et Bamako, ce n’est toujours pas le parfait amour. Le président français Emmanuel Macron n’a pas tardé à monter au créneau pour réagir face au communiqué des autorités maliennes demandant aux troupes françaises de quitter le territoire malien « sans délai ». A la faveur d’une conférence de presse qu’il animée en marge du 6e sommet entre l’UE et l’Union africaine à Bruxelles, l’actuel patron de l’Elysée s’est plutôt montré menaçant.

« Je ne transigerai pas une seconde… »

« Nous avons annoncé la réarticulation du dispositif et il s’appliquera en bon ordre afin d’assurer la sécurité de la mission des Nations unies et de toutes les forces déployées au Mali. Je ne transigerai pas une seconde sur leur sécurité », a lancé Emmanuel Macron au cours de cette sortie médiatique. Quelques heures plus tôt, un communiqué du porte-parole du gouvernement de la transition a été lu à la télévision nationale et dénonçait la décision prise par la France.

« Violation flagrante »

Pour le colonel Abdoulaye Maïga, l’annonce de désengagement français est une « violation flagrante» des accords entre les deux pays. « Au regard de ces manquements répétés (aux) accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des autorités maliennes », a déclaré le colonel Maïga.

