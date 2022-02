(TASS) Le président français Emmanuel Macron a allégué que des puissances étrangères, dont la Russie, parrainaient la diffusion de slogans anti-français sur les réseaux sociaux. « Je suis au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je constate que beaucoup de gens qui expriment sur les réseaux sociaux des messages anti-français sont des activistes qui sont financés par la Russie et d’autres États« , a-t-il affirmé jeudi lors d’une conférence de presse diffusée par le service de presse de l’Élysée.

M. Macron a déclaré que ces messages en ligne frappaient également les dirigeants africains. Il a donc appelé à « s’armer » pour lutter contre la propagation de la désinformation et des appels à la violence sur les médias sociaux. « Je crois que nous devons créer un cadre d’information neutre et libre partout dans les démocraties. Il est important de comprendre d’où vient l’information, qui parle et au nom de qui« , a souligné le président français.

Il a assuré que lors de ses voyages au Mali, il avait vu que les gens voyaient la contribution des militaires français pour assurer leur sécurité, ainsi que « des activistes payés » qui racontaient des contre-vérités. « Je pense donc que notre rôle, en tant que dirigeants, est de condamner un tel phénomène et le vôtre, en tant que journaliste, de découvrir la vérité », a-t-il déclaré au journaliste qui l’interrogeait.

