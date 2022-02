Un jeune de 16 ans écope de 5 ans d’emprisonnement pour des actes liés au terrorisme dans un jeu vidéo. Des preuves retrouvées montre l’intention du gamin d’exploser un bâtiment virtuel des services russes de sécurité (FSB).

Le Russie ne prend pas à la légère les actes liés au terrorisme. Plusieurs jeunes militants anarchistes et antifascistes ont été condamnés à des peines allant de six à 18 ans d’emprisonnement en 2020 pour activités « terroristes ». Et pour leurs arracher des aveux, les enquêteurs sont capables de faire recours à des mesures fortes selon des confidences d’anciens accusés.

Nikita Ouvarov âgé de 16 ans n’échappera pas à cette rigueur. Arrêté pour s’être « entraîné à commettre des actes terroristes », l’adolescent avec deux autres de ses amis ont fait face à un tribunal militaire sibérien. Mais contrairement à Nikita à qui une peine de 5 ans de prison a été infligée, les autres ont reçu des peines avec sursis pour leurs collaborations avec les enquêteurs. En effet, après analyse de leurs téléphones, les enquêteurs ont affirmé avoir trouvé des discussions portant sur des plans visant à faire exploser un bâtiment virtuel des services russes de sécurité (FSB) créé sur le jeu vidéo Minecraft.

Il faut reconnaître que la peine de ces jeunes accusés aurait été plus lourde si les enquêteurs étaient parvenus à trouver des preuves pour la première charge. Puisqu’ils avaient été d’abord poursuivis pour « appartenance à une organisation terroriste », une charge abandonné par la suite par faute de preuves. Mais les preuves irréfutables montrant les suspects s’entraînant à fabriquer des bombes artisanales bien réelles prévues pour exploser dans des bâtiments abandonnés, ne sont pas passées inaperçues aux yeux des enquêteurs.

Applis LNT : Android - Iphone