L’ex maire de la commune d’‘Abomey-Calavi, Georges Bada s’est évadé. Admis au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou depuis jeudi 17 mars 2022 pour malaise, ce prisonnier de la prison civile d’Abomey-Calavi a disparu dans la nuit du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022. Ce détenu a écopé de six (06) ans de prison ferme dans l’affaire des 39 ha pour « abus de fonction ».

A la suite de l’évasion de Georges Bada, selon Frissons Radio, cinq (05) de ses proches qui étaient encore avec lui au CHNHU-HKM, ont été arrêtés et auditionnés à la brigade criminelle. Un des fonctionnaires de la police républicaine qui a été désigné par son hiérarchie pour le surveiller a été également interpellé et son second s’est enfui. L’ancien maire est activement recherché. Après la disparition de l’ex maire d’Abomey- Calavi, le Directeur général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin , François Hounkpè a, dans un message téléphoné-Porté en date de 18 mars 2022 , alerté toutes les unités de la police.

«En cas de découverte, appréhender l’intéressé et le conduire à la maison d’arrêt d’Abomey calavi», a fait savoir le Directeur Général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin dans son message téléphoné-Porté. Il faut signaler que, selon le média, trois enquêtes sont ouvertes par les autorités sur cette affaire d’évasion notamment une policière, une des services judiciaires et une administrative.