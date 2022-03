A Houègbo, un arrondissement de la commune de Toffo (département de l’Atlantique), la police républicaine a arrêté deux jeunes hommes vers 3 heures du matin hier lundi 07 mars 2022. Les fouilles à leur domicile ont permis aux éléments du commissariat de Houégbo de constater la présence d’une caisse de gris-gris et de 4 smartphones contenant des données compromettantes. Précisons que les deux suspects étaient avec d’autres jeunes au moment de leur arrestation au quartier « Yénawa ».

Ils seront confiés à l’office central de répression de la cybercriminalité

A la vue de la police qui était en patrouille dans le secteur, le groupe a pris la poudre d’escampette. Une course-poursuite a alors commencé. Ce qui a permis aux policiers d’arrêter deux d’entre eux, en l’occurrence ceux qui sont suspectés d’être des cybercriminels. Selon le journal Le Potentiel qui a rapporté l’information, le commissariat de Houègbo s’active pour transmettre le dossier à l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC). Il est inutile de rappeler que la police républicaine livre une guerre contre la cybercriminalité au Bénin depuis des années.

Plusieurs jeunes cybercriminels ont déjà fini en prison. Très récemment, c’est-à-dire le mercredi 02 mars 22 personnes suspectées de faire de l’arnaque en ligne, ont été présentées au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Après leur audition, 17 ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour escroquerie via internet et blanchiment de capitaux. Les cinq autres ont pu rentrer chez eux.