Alors que la Russie a lancé une offensive en Ukraine, le pays affirme avoir découvert un programme biologique militaire des Etats-Unis en Ukraine. Une information démentie par les USA qui parlent de « désinformation absurde ». Une accusation également formulée par la Chine alliée de la Russie. « Les biolabs américains en Ukraine ont en effet attiré beaucoup d’attention récemment » a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que des preuves du programme présumé avaient été découvertes par les militaires russes après l’incursion en Ukraine citant des agents pathogènes dangereux comme l’anthrax et la peste : « Nous pouvons déjà conclure que dans les laboratoires biologiques ukrainiens à proximité directe du territoire de notre pays, le développement de composants d’armes biologiques était en cours. Nous ne parlons pas ici d’utilisations pacifiques ou d’objectifs scientifiques… Nous exigeons des détails » a déclaré Mme Zakharova. L’Ukraine et les USA ont immédiatement démenti l’information fournie par la Russie.

La Chine semble partager l’avis des russes sans toutefois fournir des preuves de leurs allégations. « Tous les agents pathogènes dangereux en Ukraine doivent être stockés dans ces laboratoires et toutes les activités de recherche sont menées par la partie américaine… es États-Unis qui connaîssent mieux les laboratoires, devraient divulguer des informations spécifiques dès que possible, y compris quels virus sont stockés et quelles recherches ont été menée ». Pour les USA, il s’agit ni plus ni moins d’une diversion pour tenter de justifier la guerre en Ukraine.