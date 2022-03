Les forces armées maliennes sont plus engagées que jamais dans leur lutte contre le terrorisme qui sévit sur le territoire malien. À travers un communiqué officiel, l’État-major des armées annonce avoir neutralisé après quelques « missions d’observation et de renseignement en profondeur », neuf membres des groupes armés terroristes.

En plus des pertes en vies humaines, les adversaires auraient également connu assez de pertes matérielles. En effet, l’armée malienne avait réussi à prendre le contrôle sur la zone de Mondoro depuis le 04 mars dernier. A la suite des opérations dirigées par l’armée, des convois des terroristes et des plots logistiques ont été la cible de plusieurs frappes aériennes. Ainsi, sur la base des renseignements et des observations après recoupements, plusieurs leaders terroristes de différents pays ont été déclarés morts.

Il s’agit entre autres des nigérians Iboune Ibrahim et Malam Aboubacar ; des burkinabés Alfousseni Barry, Iboune Younoussa alias Bobala et Nouhoum Dicko ; des maliens Hassani Barry, Amadou Dicko, Issa alias Nassourou. Toujours à travers le même communiqué, l’État-major des armées a une fois de plus réitéré l’engagement des forces armées maliennes dans la dynamique offensive en ce qui concerne le plan Maliko et l’opération Keletigui. Désormais, la zone de Mondoro, devenue zone de repli de certains groupes terroristes, est contrôlée par l’armée malienne.