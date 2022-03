Les réactions continuent de tomber suite aux paroles offensantes que Serigne Lamine Sall a tenu sur Walfadjri, chaîne de télévision au sénégal. La communauté catholique qui s’est sentie blessée après l’émission 24 février a fait savoir ses attentes vis-à-vis de l’imam. N’étant pas à son tout premier dérapage dans ses propos, Serigne Lamine Sall pourrait bien connaître une lourde sanction pour sa dernière déclaration.

Philippe Abraham Birane Tine, enseignant-Chercheur à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et docteur en Langues et civilisations anciennes s’est exprimé sur le sujet polémique qui défraie la chronique depuis plus d’une semaine déjà. En présence de la presse, il a porté haut ce mercredi 2 mars la voix du conseil national du laïcat. Le président du conseil Philippe Abraham a tenu a fait savoir que l’émission du 24 février n’était pas la première au cours de laquelle l’imam blesse intellectuellement et moralement la communauté catholique.

« Sinon comment comprendre les multiples déclarations de l’Imam dans plusieurs médias ? À walf, le 24 février et à la 2stv le 17 février. Ces propos sont loin d’être un lapsus, ils sont inadmissibles », a-t-il avancé. D’après Philippe Abraham, ces agissements de l’imam Serigne Lamine Sall sont sans aucun doute une atteinte aux différentes loi sur lesquelles sont basés la société et montre que les fondements de notre nation sont en danger.

« Les propos discriminatoires, agressifs et séparatistes de l’Imam Lamine Sall tenus à l’ égard de la communauté chrétienne conforte notre certitude que les fondements de notre nation sont en danger et que son unité est plus que jamais menacée par des personnes qui foulent au pied les chartes communes », a-t-il déclaré. En attendant les réactions de l’état Sénégalais face à cette situation, Philippe Abraham Birane Tine d’un ton ferme, exige de la part de l’imam Serigne Lamine Sall, une nouvelle émission qui sera diffusée sur la même chaîne, des excuses publiques et sincères.

Aussi, il demande aux services compétents de l’Etat du Sénégal, une saisine, sans délai pour déterminer les sanctions contre l’imam et aussi contre tout coupable de propos méprisants pour les prochaines fois. Il faut rappeler qu’il avait été annoncé que l’église catholique déposera une plainte contre l’imam et aussi, la chaine qui a diffusée l’émission avait été mise en demeure par le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA).