En Ukraine, les combats font rage. Mais cela n’a pas empêché un organisme américain d’annoncer la remise d’un prix au président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Ronald Reagan Presidential Foundation & Institute est sur le point d’annoncer le prix lundi pour la « lutte courageuse contre la tyrannie » de Zelensky. Le pays fait face à une offensive russe depuis quelques jours. Moscou a accentué les bombardements depuis quelque temps face à la résistance des militaires ukrainiens.

«Le monde applaudit le président Zelenskyy et tout ce qu’il représente : la démocratie, la liberté individuelle, la liberté et l’espoir… Ce sont les valeurs et les principes pour lesquels Ronald Reagan s’est battu toute sa vie et ce que sa fondation promeut aujourd’hui… Le dévouement du président Zelenskyy à la cause de la liberté est vraiment un symbole de la plus haute aspiration de l’homme. Il mérite de recevoir le Reagan Freedom Award », a déclaré le président du conseil d’administration de la fondation et de l’institut, Fred Ryan, dans un communiqué. L’ancien président Reagan a décerné le prix à l’ancien secrétaire général et président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev en mai 1992.