Le Bénin affrontait en amical le Libéria cet après-midi du jeudi 24 mars 2022. Les écureuils ont pulvérisé leur adversaire (4-0). Le match s’est déroulé au Complexe sportif de Mardan en Turquie. Cèbio Soukou a ouvert le score pour le Bénin. Tosin Aiyégun, le néo-écureuil a corsé l’addition et Jodel Dossou a salé la note en première mi-temps. En seconde mi-temps, le coup de grâce est venu de Steve Mounié. A la fin de cette rencontre, l’entraîneur par intérim des écureuils du Bénin Moussa Latoundji s’est confié à la presse.

» On voulait jouer haut et on l’a fait «

Il a expliqué que la consigne était de jouer l’attaque. « C’est un match qu’on voulait jouer comme on l’a joué. On voulait jouer la pression. On voulait jouer haut et on l’a fait. On s’est créé beaucoup d’occasions et même si tout n’est pas rentré dedans je pense qu’on a fait un bon match » a déclaré le coach du 11 national. Steve Mounié quant à lui, est content d’avoir retrouvé ses collègues en sélection puisque ce n’était plus arrivé depuis plusieurs mois. Comme son coach, il pense que l’équipe a livré un bon match. On a « réalisé une belle performance…C’est un match qu’on a maîtrisé de long en large. On aurait pu marquer encore plus de buts. Il y a eu 4-0. Les attaquants ont marqué des buts c’est une bonne chose. Et puisqu’on n’a pas pris de buts aussi, défensivement on a été solide » a apprécié l’attaquant béninois.

» Tosin a montré ses qualités aujourd’hui «

Il est heureux d’avoir vu de nouveaux joueurs dans l’équipe, notamment Tosin Aiyegun qui a marqué son premier but en sélection aujourd’hui. « Tosin a montré ses qualités aujourd’hui. Ce qui est de bon augure pour la suite parce qu’on a besoin de joueurs en équipe nationale du Bénin. Et avoir des joueurs de qualité comme ça, ça va nous apporter » estime l’attaquant du Stade Brestois. Il espère que l’équipe continuera sur sa lancée face au Togo le 29 mars prochain. Son coach assure que les joueurs veulent gagner la confiance du public.