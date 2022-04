Face à la flambée des prix sur le marché, le gouvernement du Bénin a décidé, en sa séance du conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, que pendant trois mois les prix de certains produits seront réduits pour soulager la population. Lors de la réunion du Bureau Exécutif National, en sa séance extraordinaire du vendredi 15 avril 2022, les responsables du Parti «Restaurer l’espoir » en présence de leur Président Candide Azannaï se sont penchés entre autres sur la cherté de la vie au Bénin. Le compte rendu de cette réunion a été publié ce dimanche 17 avril 2022 sur la page Facebook de Candide Azannaï.

Ces responsables du parti « Restaurer l’espoir » ont, lors de leur séance, noté «de fortes inquiétudes en ce qui concerne le pouvoir d’achat, les problèmes sociaux liés au sous-emploi, à l’emploi et au travail, la santé, l’éducation, la sécurité et la défense, la gouvernance, la désillusion démocratique dans un contexte international de plus en plus incertain à cause des conséquences géopolitiques des luttes d’influence entre les puissances dominatrices à l’échelle mondiale».

Sur cette question de la cherté de la vie au Bénin, le parti «Restaurer l’espoir » «a décidé de consacrer sa toute prochaine session à l’examen approfondi de ce point». C’est pour cela que le Secrétaire Exécutif National de ce parti a été, à cet effet, instruit par le Bureau Exécutif National «pour organiser une réflexion circonstanciée dans une approche holistique sur cet état de chose».