Neymar star brésilienne et du PSG a posté sur les réseaux sociaux ses souhaits d’anniversaire adressés à sa petite amie influenceuse et modèle Bruna Biancardi. Le footballeur d’origine brésilienne s’est rendu sur Instagram et a posté une photo de Biancardi et l’a sous-titrée avec sa première déclaration d’amour pour la nouvelle femme de sa vie. La dernière relation sérieuse du footballeur était l’actrice brésilienne Bruna Marquezine. Ils ont rompu en 2018. Après la séparation, Neymar était lié à la chanteuse argentine Emilia Mernes, cependant, le couple n’a jamais confirmé la relation.

Il a posté une photo d’elle s’amusant lors de la fête surprise qu’il a organisée pour elle à Paris avec le commentaire « Bru, magnifique. Je te souhaite toutes les meilleures choses dans ce monde. Je te souhaite de réaliser tous tes rêves. La journée est à toi mais c’est nous qui recevons le cadeau. Tellement heureux de t’avoir dans ma vie. Je t’aime ». Cette dernière n’a pas tardé à répondre en commentaire à l’appel de phare de son chéri : « Beau gosse. Je suis sans voix. Merci pour tout. J’espère que ce n’est que le début et que Dieu nous bénisse toujours. Je t’aime ».