Selon les USA, la Russie a choisi un nouveau général pour coordonner ses actions en Ukraine. Jusqu’à présent, la Russie n’avait pas de chef de guerre central sur le terrain rapporte l’agence AP. Le général Alexander Dvornikov, 60 ans, l’un des officiers militaires les plus expérimentés de Russie, est désormais le nouveau commandant russe chargé de mener à bien la guerre en Ukraine.

L’administration Biden a réagi à cette nouvelle par la voix de Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale. « Aucune nomination de général ne peut effacer le fait que la Russie a déjà fait face à un échec stratégique en Ukraine… Ce général ne sera qu’un autre auteur de crimes et de brutalités contre des civils ukrainiens… Et les États-Unis, comme je l’ai déjà dit, sont déterminés à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir les Ukrainiens alors qu’ils lui résistent et qu’ils résistent aux forces qu’il commande » a déclaré M. Sullivan.

Pour rappel, la Russie a perdu son neuvième colonel au combat depuis le lancement de son offensive en Ukraine en février dernier. Le Daily Mail a annoncé dans un de ces récents articles que des funérailles ont eu lieu vendredi pour le colonel Alexander Bespalov dans la ville russe fermée d’Ozersk