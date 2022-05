Au Bénin, les élections législatives sont programmées pour le 08 janvier 2023. Les partis politiques se préparent. Et pour que ce scrutin ne crée pas d’autres tensions comme en 2019, le médiateur de la République a initié du 25 avril au 04 mai dernier un dialogue avec les partis politiques afin de recueillir donc leurs propositions pour une élection apaisée. Certaines formations politiques ont proposé un aménagement de la règle des 10% (c’est une disposition du code électoral qui oblige les partis à avoir 10% des suffrages exprimés au plan national lors des élections législatives pour prétendre au partage des sièges au parlement)..

Chez les Démocrates, cette exigence du code électoral a plusieurs fois été dénoncée, mais le parti n’en a pas peur pour autant comme l’indique Nourénou Atchadé lors d’un récent entretien accordé à la radio Capp FM. « Nous ne sommes pas en challenge avec les 10%. La preuve, nous n’en avons pas parlé ni dans notre appel, ni avec le médiateur. Mais il se trouve que cette disposition fait partie des lois que le parlement a votées depuis 2019. Donc, une disposition que nous avons toujours dénoncée. Notre challenge c’est comment obtenir la majorité parlementaire » a déclaré le premier vice-président du parti Les Démocrates.

« La solution à ces différentes doléances n’est pas du ressort du médiateur »

Une formation politique créée par d’anciens membres des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE)à l’issue d’une crise. Elle compte plusieurs de ses militants en prison suite aux tensions électorales nées des législatives exclusives de 2019 et de la présidentielle d’avril 2021. Le parti réclame depuis la libération de ces détenus, le retour des exilés et une liste électorale consensuelle.

La rencontre avec le médiateur de la République a d’ailleurs permis aux Démocrates de réexposer leurs doléances même s’ils ne sont pas persuadés que Pascal Essou ait une marge de manœuvre. « La solution à ces différentes doléances n’est pas du ressort du médiateur et il se trouve que le médiateur va faire un rapport au président de la République. Si on sait que par le passé, (Patrice Talon) a reçu plusieurs personnalités qui ont abondé dans le même sens et qui n’a rien changé, on dira qu’on a le sentiment d’insatisfait » a déclaré Nourénou Atchadé lors de son passage sur Capp FM.