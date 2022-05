Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023) , le sélectionneur national par intérim , Moussa Latoundji a rendu publique, ce mardi 17 mai 2022 à la salle de conférence du stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou» de Kouhounou, la liste des 26 Ecureuils du Bénin qui affronteront le 4 juin 2022 à Dakar les Lions de la Téranga du Sénégal et le 8 juin 2022 le Mozambique au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou» de Kouhounou.

Sur la liste publiée, Moussa Latoundji n’a plus fait appel au gardien de but Guillaume Agbégninou, appelé en sélection nationale en mars 2022 pour la première fois lors du tournoi d’Antalya en Turquie en tant troisième gardien. Il faut noter également l’absence de Cédric Hountondji qui quant à lui revient de la blessure. Par rapport aux nouveaux joueurs qui font leur présence sur la liste de l’entraineur national par intérim, il y a le gardien de but Loukman Farou Moussa de Hammaby F en Suède, le milieu de terrain Bawa Salim de Coton Fc au Bénin. et l’attaquant Adigo Ryan de WÜRZBURGRER kikers en Allemagne.

Interrogé, Moussa Latoundji a déclaré qu’il respecte bien l’équipe sénégalaise mais il ne va pas au Sénégal pour «limiter les dégâts » mais il «va là-bas pour faire quelques choses» et que lui et ses joueurs sont là «pour jouer à fond». Les intentions de Moussa Latoundji sont donc claires. Il va à Dakar pour battre les Sénégalais. Le sélectionneur des Lions de la Téranga Aliou Cissé est donc prévenu. L’objectif du sélectionneur national béninois par intérim pour les deux premières rencontres des Ecureuils du Bénin, c’est d’arracher les six (6) points. Signalons que le stage de préparation des Ecureuils démarre le lundi 23 mai 2022 au stade de l’amitié Général «Mathieu Kérékou».

Liste des 26 Ecureuils convoqués par Moussa Latoundji

Gardien de but

1-Allagbé Kassifa O.Saturnin

2-Dandjinou Marcel

3-Loukman Farou Moussa

Défenseurs

4- Adénon Abdoul Khaled

5-Adilèhou Moïse

6- Assogba Youssouf

7- Dorémus Melvyn

8- Kiki David

9- Roche Yohan

10- Tijani Mohamed

11- Verdon Olivier

Milieux de terrain

12- Adéoti Jordan

13- Ahlinvi Matéo

14-Bawa Salim

15- D’Almeida Sessi

16- Olaitan Junior

17- Tidjani Anane

Attaquants

18- Adigo Ryan

19- Chibozo Ange Josué

20-Dossou Jodel

21- Koukpo Marcellin

22- Mounié Steve

23-Poté Mickaël

24-Sègbé Azankpo Désiré

25- Soukou Cèbio

26- Tosin Aiyegun