Triste nouvelle pour les fan du cinéma. En effet, l’acteur américain Ray Liotta né à Newark dans le New Jersey est mort ce jour Jeudi 26 mai 2022 en République dominicaine. Selon plusieurs médias américains dont Deadline, l’acteur et producteur de cinéma américain est mort dans son sommeil. Il était en République dominicaine pour le tournage du film Dangerous Waters.

Le monde du cinéma une nouvelle fois en deuil. Un célèbre acteur américain s’est éteint. il s’agit du producteur et acteur américain Ray Liotta dont la carrière a explosé avec le classique du crime de Martin Scorsese « Goodfellas » en 1990. Il est apparu dans les petits écrans en temps qu’acteur dans plusieurs films et séries. L’acteur était entre autres aux côtés de la ravissante Jennifer Lopez dans la série Shades of Blue qui retraçait l’histoire de policiers ripoux. Ray Liotta s’en est allé ce jeudi laissant une fille qui se prénomme Karsen rapporte Deadline.

Par ailleurs Ray Liotta a remporté un Primetime Emmy Award pour son rôle dans un épisode de « ER » en 2004. Il a également animé « Saturday Night Live » en 2003. L’acteur américain a fait plusieurs apparitions dans des émissions de télévision populaires, comme « Frasier », « Modern Family », « The Simpsons » et même « Spongebob SquarePants ».