La Conférence des préfets des 12 départements du Bénin a démarré ce jeudi 09 juin 2022 et pendant deux jours dans la commune de Djougou situé dans le département de la Donga. L’édition 2022 de la conférence des préfets a lieu dans le but de réfléchir sur les questions liées à la sécurité et poser le diagnostic des facteurs potentiels de dysfonctionnement dans le secteur de la décentralisation. C’est le double défi que s’est fixée la conférence des préfets des 12 départements du Bénin que président le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale Raphaël Akotègnon et son collègue de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séidou.

Dans ses propos rapportés par Radio Bénin, le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique Alassane Séidou a évoqué le contexte dans lequel interviennent ses assises qui regroupent les préfets des 12 départements du Bénin. Pour Alassane Séidou, «la présente conférence se tient dans un contexte particulier où nous assistons à une montée de l’extrémisme violent et de terrorisme dans notre sous-région ». Il a déclaré que «la question sécuritaire dans la région ouest africaine est de plus en plus précaire avec une recrudescence des attaques terroristes dans les pays du Sahel et une tendance affichée de conquérir les pays côtiers du Golfe de Guinée ». Le ministre Alassane Séidou a précisé que «cette situation n’épargne pas notre pays qui a déjà subi plusieurs attaques dans le Nord-Ouest notamment dans les parcs de la Pendjari , du W et dans la localité de Monsè ».