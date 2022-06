LeBron James est officiellement devenu milliardaire, selon le magazine Forbes. LeBron James devient ainsi le premier basketteur en activité à atteindre le milliard de dollars et le deuxième joueur de la NBA à atteindre le statut de milliardaire, rejoignant la star du basket à la retraite Michael Jordan. Selon le magazine américain, LeBron James des Lakers de Los Angeles a totalisé 121,2 millions de dollars durant les 12 derniers mois et des centaines de millions de dollars en 19 ans de carrière grâce à ses contrats de basketteur.

En comparaison, Michael Jordan, le seul autre milliardaire du basket-ball, n’a atteint ce montant qu’en 2014 , plus d’une décennie après sa retraite, grâce à un investissement dans l’équipe de basket-ball des Charlotte Hornets. LeBron réalise donc un exploit à son niveau qui marquera les esprits. En dehors du terrain, il a récolté un sacré pactole grâce à des avenants et à d’autres entreprises commerciales.

Dans l’ensemble, LeBron James a gagné 387 millions de dollars grâce aux Cleveland Cavaliers, Miami Heat et Los Angeles Lakers, et a récolté 900 millions de dollars supplémentaires grâce à d’autres entreprises, tels qu’un parrainage Nike à vie, des franchises de pizza Blaze et la possession d’une société de production vidéo, portant son bénéfice avant impôt à plus de 1,2 milliard de dollars. « Au cours de la dernière année, grâce à Nike et à des accords avec des marques comme AT&T, PepsiCo et Walmart, il a été le deuxième athlète le mieux rémunéré au monde » rappelle le magazine Forbes